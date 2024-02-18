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انخفاض طفيف لدرجات الحرارة غدا

أبوظبي
18 فبراير 2024 17:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب. يحدث المد الأول عند الساعة 07:37، والجزر الأول عند الساعة 16:29.
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:15 والمد الثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 12:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

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المصدر: وام
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