شهادة عالمية لـ«كهرباء الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل للعام الرابع على التوالي، والتي تمنحها المنظمة الأميركية «جريت بليس تو ورك»» العالمية، عن الفترة من يناير 2024 حتى يناير 2025، وحصلت على نسبة 86%، بنسبة تحسن قدرها 7% عن العام الماضي، بناءً على الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة الذي تم طرحه على الموظفين لقياس تجربتهم في العمل بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشارك فيه عدد كبير من مختلف المستويات الوظيفية، والذي يعكس جهود الهيئة. وتسلم عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل من المنظمة، والتي حصلت عليها الهيئة تقديراً لجهودها في مجال تحفيز الموظفين وتوفير مناخ من الثقة والفخر بالانتماء للهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد، وفعالية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين القيادة والموظفين، كما كرمت الهيئة عدداً من الإدارات المتميزة، والتي حصلت على أعلى معدلات في مؤشرات الأداء في مجال ترسيخ التميّز المهني للموظفين والفخر بالانتماء للهيئة والعمل بروح الفريق الواحد. وأوضح الشامسي أن هذا النجاح يعكس مواصلة التزام الهيئة بالاستثمار في كوادرها البشرية، انطلاقاً من إيمانها بأن موظفيها هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تطور الهيئة وريادتها على مستوى العالم. وأكد أن التحول الرقمي في الأنظمة والإجراءات الخاصة بالكوادر البشرية وإطلاق المبادرات المبتكرة.