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توعية بخدمات الشرطة السياحية في دبي

خلال زيارة موظفي جروفينور هاوس (من المصدر)
19 فبراير 2024 00:37

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية بفندق جروفينور هاوس دبي، بحضور 270 موظفاً، وبالتعاون مع دبي للاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركاء الداخليين في شرطة دبي.
وأكد العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن تعزيز التوعية الأمنية السياحية على مستوى الفنادق والمنتجعات يأتي بالتعاون مع الشركاء، وهو جزء محوري من عمل الإدارة، منوهاً باستمراريتهم في التوعية الأمنية بخدمات شرطة دبي المختصة بالسياح والزوار على مدار العام، حرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.
وتوجهت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الموظفين بالتوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة. كما شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل في الحالات الطارئة.
 شارك من شرطة دبي إلى جانب إدارة الشرطة السياحية، كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، ومركز الاتصال 901. وتطرقت المحاضرات إلى خدمات مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية، والتي تقدم إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى التوعية بأضرار المخدرات وطرق التعامل والتواصل مع الجهات الأمنية، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، وطرق التعامل مع الاختراقات والابتزازات الإلكترونية، والإبلاغ عنها عبر منصة e-crime، والتواصل على رقم 901 للحالات غير الطارئة.
وفي الختام، كرم المقدم موسى مبارك رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، المحاضرين والشركاء وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعاليات التوعوية.

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