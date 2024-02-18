«الاتحادية للموارد البشرية» تطلع وفداً من مالطا على تنمية المواهب الحكومية

دبي (وام)

أطلعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، وفداً قيادياً من حكومة جمهورية مالطا، على أبرز ممارسات حكومة الإمارات، في مجال تنمية وتطوير المواهب، وتعزيز قدراتها بمهارات المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في أبراج الإمارات، وجمع عدداً من قيادات «الهيئة»، بالوفد الزائر، حيث كان في استقباله ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية، وميثاء كلثوم، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة. وجاءت الزيارة في إطار البرنامج التدريبي لنخبة من قيادات مالطا التنفيذية، الذي تقدمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث يتضمن زيارات ميدانية للدوائر الحكومية، لإطلاع الوفد على أبرز التجارب العملية، والتطبيقات العالمية الرائدة في الإدارة الحكومية، وتنمية وتطوير رأس المال البشري.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت ليلى السويدي عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات، بجمهورية مالطا، وحرص الدولة على نقل المعرفة إلى المؤسسات الحكومية والعامة في المنطقة والعالم، لإفادتها بأفضل الممارسات والتجارب المطبقة محلياً في مجال تحسين مهارات الموظفين وإعادة تشكيلها وتطويرها. واستعرضت أبرز ممارسات الموارد البشرية، المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، والمبادرات الخاصة بتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب الحكومية، والمشاريع التحولية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، لا سيما المعنية منها بالتعلم المستمر، والتدريب والتأهيل، والتي كان آخرها مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية والتي تديرها «الهيئة»؛ وتهدف لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية، ودعمها بمهارات المستقبل.

وأكدت ليلى السويدي أن مبادرة «جاهز»، المنصة الرقمية الوطنية الذكية المعنية بتمكين المواهب الحكومية بمهارات المستقبل، وصلت إلى العالمية، لجهة الفكرة والتأثير، حيث اختارها المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس، مؤخراً، ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية رائدة، في تقرير «بناء الجاهزية للغد»، كما حصلت على جائزة «Future Workplace Awards»، كأفضل مبادرة توظف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم وتدريب وتطوير الموارد البشرية الحكومية.