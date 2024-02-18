80 فرصة عمل للأطباء الإماراتيين في مستشفى السعودي الألماني

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتي و«السعودي الألماني الصحية» عقد شراكة لتعزيز توظيف الأطباء الإماراتيين في مستشفى السعودي الألماني بدبي، وتخلل الفعالية التي نظّمها الطرفان الإعلان عن 80 فرصة عمل متاحة للأطباء المواطنين، ويمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية لدعم التوطين في هذا القطاع الهام الذي يلمس حياة الناس.

ونظّم الطرفان فعالية بعنوان «يوم الطبيب الإماراتي» في مقر مستشفى السعودي الألماني بدبي، حيث تمت دعوة الطبيبات والأطباء المواطنين لحضور الحدث، والاطلاع على الفرص المتاحة، والاستماع لقصص نجاح من زملائهم المواطنين الذين سبقوهم في دخول القطاع الخاص، وأثر ذلك على مسيرتهم المهنية، مما يسلط الضوء على دور الشراكة في جهود التوطين ضمن صناعة الرعاية الصحية.

ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم، وقّعها عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، فيما وقع بالنيابة عن المستشفى مكارم صبحي بترجي، رئيس السعودي الألماني الصحية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن توفير فرص للأطباء الإماراتيين في مؤسسات مرموقة مثل مستشفى السعودي الألماني، يُسهم في إثراء قطاع الرعاية الصحية بخبرات المواطنين والتزامهم نحو إثراء القطاع، وتأتي هذه الشراكة لتُجسد دور المجلس في تمكين القطاعات الاستراتيجية، مثل القطاع الصحي عبر مبادرات وشراكات نوعية، وأردنا عبرها تقديم مثال حي لتحقيقنا رؤية قيادة الدولة لإيجاد قطاع صحي مستدام ومتطوّر، من خلال تعزيز بيئته بكفاءات مواطنة، وذلك عبر نهج استباقي يرفد الوطن، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي المتغيّرة والمتطورة باستمرار».

من جهته، قال مكارم صبحي بترجي، رئيس السعودي الألماني الصحية: «شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تعكس التزامنا المشترك بتنمية وتمكين المواهب المواطنة، من خلال التركيز على مساهمتهم في الرعاية الصحية التي نقدمها، ونحن ملتزمون بخلق مسارات للكفاءات المواطنة الإماراتية، ساعين للتأثير إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للإنسان في الإمارات».

وألقى عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في دبي بمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، كلمة خلال الفعالية، أكّد خلالها التزام المجلس بتعزيز وجود الكفاءات المواطنة في القطاع الصحي، وقال: «هذا اليوم المفتوح لتوظيف الطبيبات والأطباء المواطنين، وتوقيعنا مذكرة التفاهم مع السعودي الألماني الصحية يسهمان في دعم جهودنا لإحداث فارق في مجال توطين القطاع الصحي. تعكس هذه المبادرة رؤية قيادتنا الحكيمة في الإمارات الرامية لتوفير فرص مميزة للمواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الدولة.»

من جانبه، أكد الدكتور حسين آل رحمة، المدير الطبي في مستشفى السعودي الألماني في دبي أهمية التوطين في قطاع الرعاية الصحية، موضحاً فوائد دمج المواهب المحلية ضمن القوى العاملة الطبية، مشيراً لاتساع الفرص المتاحة للأطباء الإماراتيين، معتبراً أن هذه الشراكة بمثابة فرصة جيدة للكوادر الطبية الإماراتية التي تسعى إلى التقدم المهني، داعياً إلى دعم هذه المبادرة التي تسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات من خلال منظور التوطين.

وتعتبر هذه المبادرة محطة هامة في مساعي توطين القطاع الصحي، وإشراك المواطنين في رسم مستقبل هذا القطاع، وتتضمن مجموعة واسعة من فرص العمل للأطباء المواطنين تنسجم واحتياجات التحوّل الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية دائمة التطور في الإمارات.