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وفد بحريني يطّلع على برامج ومشاريع «ربع قرن»

جانب من الزيارة (من المصدر)
19 فبراير 2024 00:37

الشارقة (الاتحاد)

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زار وفد من وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين الشقيقة، مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة، للاطلاع على دورها الريادي في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل، عبر اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات منتسبيها في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، بالشكل الذي يسهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية «شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة».
ضم الوفد روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، ومروان فؤاد كامل، وكيل وزارة شؤون الشباب.
 استقبل وفد الوزارة الدكتور عبدالعزيز النومان، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى جانب خولة الحواي، مديرة أطفال الشارقة، وشيخة الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، والدكتور عبدالرحمن الياسي، مدير ناشئة الشارقة، وخالد الناخي مدير الشارقة لتطوير القدرات - تطوير.
وشمل برنامج الوفد زيارة مركز الطفل بالقرائن، ومركز سجايا فتيات الشارقة بالقرائن، ومركز ناشئة واسط، ومركز ربع قرن للموسيقى، حيث اطلع الوفد على الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والمؤسسات التابعة لها في تهيئة بيئة متكاملة للأطفال والشباب لممارسة هواياتهم.

مؤسسة ربع قرن
البحرين
الشارقة
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