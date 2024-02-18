«استشاري الشارقة» يبحث التعاون مع «بحوث شرطة الإمارة»

الشارقة (الاتحاد)

بحث المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مع مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي من خلال طرح وتقديم مجموعة من الموضوعات والأفكار المجتمعية التي من شأنها أن تساهم في خدمة المجتمع وتعزز أداء المجلس في ممارسة دوره البرلماني.

جاء ذلك، خلال استقبال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس في مقر المجلس وفد مركز بحوث الشرطة تقدمهم العقيد علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة مركز بحوث الشرطة والوفد المرافق من المركز في حضور حليمة العويس نائب رئيس المجلس وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء وعضوات المجلس.

وأشار العقيد علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة المركز، أن عمل المركز ينطوي على إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالظواهر الاجتماعية ذات الصلة بالعمل الشرطي، والاستفادة منها في وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية، ومعالجة المشاكل المرتبطة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية علاوة على التعاون الدائم مع المجلس الاستشاري في الفصول السابقة لإعداد البحوث والدراسات المختلفة.

بدوره أبدى معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس تقديره لدور مركز بحوث الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بهدف التنسيق المشترك في إجراء الاستطلاعات والبحوث وإعداد الدراسات بما يخدم سياسات المجلس في الاهتمام بالمجتمع.