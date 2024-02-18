جامعة دبي تختتم برنامج استقبال وإرشاد الطلبة الجدد

دبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة دبي بمقرها في المدينة الأكاديمية برنامج استقبال وإرشاد الطلبة الجدد في فصل الربيع للعام الأكاديمي الحالي بمشاركة أكثر من 250 طالباً وطالبة والذي تم تنفيذه على مدى 3 أسابيع.

وأشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، بالبرنامج والذي تم تنفيذه هذا العام بصورة مكثفة وشاملة، ورحب بالطلبة الجدد وهنأهم باختيارهم الدراسة في جامعة دبي، وتطرق إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة لكل الطلبة وخدمتهم على مدار الساعة، وأنه أول من يقوم بذلك.

وأشار إلى حرص الجامعة على توجيه الطلبة نحو المسار الصحيح لاكتساب المعرفة وتحقيق التميز الأكاديمي، كما وجه الدعوة للطلبة للمشاركة في الأنشطة الجامعية والاستفادة من وجودهم في الجامعة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، والحرص على التعلم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين.

وأكد أن الجامعة والتي تستقبل طلبتها الجدد في فصل الربيع للعام الأكاديمي الحالي تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها وذلك في ضوء توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملاءمة مراعاة هذه البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل والمعتمدة جميعها من وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أنها تحظى بالعديد من الاعتمادات الدولية. وتحدث خلال البرنامج الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، عن جوانب أكاديمية تتعلق بالعلاقة بين الطالب والأستاذ وكيفية التواصل مع الهيئة التدريسية وقدم للطلبة نصائح مهمة للتركيز والإبداع والحفاظ على مستوى متميز بما يساهم في نجاح مسيرتهم الأكاديمية والعملية، كما قدم لهم نبذة عن كليات الجامعة وبرامجها وتخصصاتها ومبناها المستدام وقاعاتها الدراسية ومراكزها المتطورة ومختبراتها المجهزة بأحدث التقنيات.

المشاركون

شارك في البرنامج كل من الدكتور واثق منصور عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات، والدكتورة وشيكة جهاد الحق عميدة كلية دبي للأعمال، والدكتور محمد ربابعة عميد كلية القانون، وهيثم المعيني مدير شؤون الطلبة ومديرو البرامج، ونظمته إدارة شؤون الطلبة.