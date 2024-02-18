خدمات أكاديمية ونفسية لطلبة التعليم العالي في دول «الابتعاث»

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة عدد من الخدمات الموجّهة للطلبة الملتحقين بالبعثات الدراسية في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة.

وكانت الوزارة قد دعت طلبة الثاني عشر إلى التسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحّد للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025.

وشرحت «التربية» أنها تقدّم عدداً من الخدمات الأكاديمية والإدارية والمالية للطلبة الملتحقين ببرنامج البعثات الدراسية، من ضمنها المتابعة الأكاديمية والنفسية المستمرة من قبل المرشدين الأكاديميين في كل من ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا في دول الابتعاث والمرشدين الأكاديميين في الوزارة. ولفتت إلى أنه يمكن التقديم على جميع الخدمات من خلال نظام الخدمات الإلكترونية، على أن يتم تعريف الطلبة عليها بمجرد التحاقهم ببرنامج البعثة الدراسية عن طريق دليل الخدمات الخاص بالطلبة المبتعثين، والذي يوضح شروط كل خدمة ومتطلباتها والمدة الزمنية اللازمة لإنجازها.

وتستهدف خدمة البعثات الدراسية ست فئات من الطلبة، هي مواطنو الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والراغبين بالحصول على بعثة دراسية لبرامج البكالوريوس، وخريجو الثانوية في السنوات السابقة (بحدّ أقصى سنتين)، لدراسة البكالوريوس، وحملة درجة البكالوريوس لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة في برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه والراغبون بالتحويل على بعثة الوزارة، وطلبة برنامج التبادل.

وتؤكد الوزارة أن الابتعاث مشروط باختيار الطالب للجامعة التي يجب أن تكون من ضمن الدول المحددة للابتعاث، أو أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 أو 100 جامعة في التصنيف العام، بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث، ما عدا أميركا وأستراليا.

وتتسم بعثة وزارة التربية والتعليم للدراسة في الخارج بامتيازات تمنح للطالب المبتعث خلال فترة دراسته في الخارج بحسب نوع البعثة، إذ تغطي البعثة الدراسية كافة الرسوم الدراسية، وبدل استعداد للسفر في بداية البعثة، وبدل تذكرة سفر سنوية، ومخصصات سنوية (بدل كتب ولوازم دراسية)، والتأمين الصحي، ومخصص شهري، ومخصصات الزوج والأبناء بشرط الإقامة الدائمة للمرافقين في بلد الابتعاث، وأخيراً مخصصات التخرج.