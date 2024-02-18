الإثنين 19 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تحدَّ السكري» و«تعليم».. يتعاونان لتعزيز التثقيف الصحي في المدارس الابتدائية

المشاركون في التحدي (وام)
19 فبراير 2024 00:44

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«تعليم» تحثّ المعلمين المتميزين على المشاركة في «الذكاء المجتمعي»
8 إجراءات لتسجيل الدارسين في نظام التعليم المستمر المتكامل

أبرمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومجموعة «لاندمارك»، شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج «سوبر كيدز»، وذلك في إطار حملة «تحدَّ السكري» التي تُنظّمها سنوياً بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض السكري، بالتزامن مع المسيرة السنوية للحملة التي استضافتها حديقة زعبيل أمس، بمشاركة أكثر من 15000 شخص.
وستركز الشراكة على تطوير كتب تعليمية تفاعلية مصورة باللغتين العربية والإنجليزية تُنشر في مدارس المرحلة الابتدائية الحكومية في الدولة التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، بهدف تشجيع الطلبة وأولياء الأمور لتبني نمط حياة صحي، ونشر الوعي بمخاطر مرض السكري وطرق الوقاية منه.
وانطلقت مسيرة «تحدَّ السكري» اليوم تحت شعار «نخطو معاً لغدٍ أفضل»، وشهدت مشاركة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسوسن الأميري رئيس قسم التثقيف الصحي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 شريكاً من القطاعين العام والخاص والمدارس.
وتضمنت فعالية «تحدَّ السكري» مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع النشاط البدني بين المشاركين، وكانت المسيرة التي امتدت على مسافة 2 كيلومتر بمثابة نقطة تجمع مجتمعية. وشهدت المنطقة الصحية التي قدمتها «أستر دي إم للرعاية الصحية» مرافق متقدمة لاختبار نسبة الجلوكوز في الدم لجميع المشاركين، في حين استضافت منطقة الأطفال أكثر من 2000 طفل تحت الـ12 عاماً، مما يشير إلى تنامي تحول الأجيال نحو حياة أكثر صحة.
وتأتي مبادرات «تحدَّ السكري» وبرنامج «سوبر كيدز» تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تركز على تعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها.

المدارس
السكري
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
التثقيف الصحي
آخر الأخبار
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
الرياضة
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
اليوم 14:58
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
علوم الدار
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
اليوم 14:50
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
الرياضة
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
اليوم 14:32
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
علوم الدار
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
اليوم 14:30
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
«المالية» تعلن صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©