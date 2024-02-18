«الشارقة الخيرية»: آلاف المستفيدين من السلة الرمضانية محلياً

الشارقة (الاتحاد)

دعت جمعية الشارقة الخيرية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الرمضانية» والذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك، وقد وفرت لها الجمعية المؤن الرمضانية التي تكفي حاجتها طوال الشهر الكريم.

وأكد محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات، أن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، وتعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم في الوصول إلى مزيد من المستحقين من خلال استهداف توزيع 3500 سلة غذائية، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة ونسعى جاهدين لرفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة وتركز على دعم الأقربين من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة.

وأشار إلى أن السلة الرمضانية أحد المشاريع الرئيسة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة، وهي مبادرة مجتمعية تشجع كل أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود وتعكس مدى الترابط بين كل شرائح المجتمع حيث الغني يعطي المتعفف وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق آليات متبعة ونهج قويم يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها.