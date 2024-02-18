الإثنين 19 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة الخيرية»: آلاف المستفيدين من السلة الرمضانية محلياً

محمد سُليم المنعي
19 فبراير 2024 00:38

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زايد الإنسانية»: بدء التسجيل في «المير الرمضاني»
«استشاري الشارقة» يبحث التعاون مع «بحوث شرطة الإمارة»

دعت جمعية الشارقة الخيرية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الرمضانية» والذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك، وقد وفرت لها الجمعية المؤن الرمضانية التي تكفي حاجتها طوال الشهر الكريم.
وأكد محمد سُليم المنعي، مدير إدارة المساعدات، أن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، وتعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم في الوصول إلى مزيد من المستحقين من خلال استهداف توزيع 3500 سلة غذائية، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة ونسعى جاهدين لرفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة وتركز على دعم الأقربين من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة.
وأشار إلى أن السلة الرمضانية أحد المشاريع الرئيسة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة، وهي مبادرة مجتمعية تشجع كل أفراد ومؤسسات المجتمع على الجود وتعكس مدى الترابط بين كل شرائح المجتمع حيث الغني يعطي المتعفف وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق آليات متبعة ونهج قويم يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
رمضان
آخر الأخبار
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
الرياضة
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
اليوم 14:58
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
علوم الدار
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
اليوم 14:50
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
الرياضة
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
اليوم 14:32
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
علوم الدار
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
اليوم 14:30
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
«المالية» تعلن صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©