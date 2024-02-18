غباش يبحث في عمّان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

عمان (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في عمان، معالي الدكتور عبد الله النسور رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة، خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد المجلس إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، وأكدا أهمية ترسيخها والدفع بها قدما في شتى المجالات.

وشدد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ما يعزز التعاون وتنسيق المواقف حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار معالي صقر غباش إلى متانة العلاقة الإماراتية الأردنية التي أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، «طيب الله ثراهما»، والتي تسير بتعاون وثيق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

كما عقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، في دار مجلس النواب، أمس، وجرى خلال المباحثات مناقشة مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين، ويعكس علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة. وشدد الجانبان على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

العلاقات الاستراتيجية

أكد معالي صقر غباش أهمية دور اللجنة الاقتصادية «الأردنية - الإماراتية» المشتركة في تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات التجارة الرقمية والرقمنة والتحول الإلكتروني، وتوسيع مجالات التعاون بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.