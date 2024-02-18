«مجلس الإمارات للعمل البلدي» يناقش مستجدات المشاريع البيئية

دبي (الاتحاد)

ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي الذي عقد في مدينة العين، بهدف متابعة التكامل في مجال العمل البلدي، والوقوف على آخر المستجدات المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الدولة.

وفي بداية الاجتماع، وجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشكر لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي على جهوده المتواصلة في إنجاز المشاريع والمبادرات الرامية لتحقيق رؤية وتوجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها.

وقالت معاليها: «تمثل جهود المجلس عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة. وقد برزت هذه الجهود في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات ديسمبر الماضي، حيث استعرضت الدولة تجربتها المهمة في مجال العمل البيئي والبلدي ومشاريعها ومبادراتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال استراتيجياتها وخططها الوطنية في هذا المجال».

وأضافت معاليها: «أنا على ثقة بأن المجلس سيواصل جهوده والعمل بروح التعاون نفسها في إنجاز المشاريع والتطوير والارتقاء بالخدمات البيئية والبلدية التي يقدمها للجمهور، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار لشعب الإمارات».

واستعرض الاجتماع «البرنامج الوطني لمكافحة آفات أشجار النخيل»، وجهود الوزارة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في هذا المجال. واستعرض كذلك مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026 والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية، ووضع برنامج متكامل لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض في الإمارات الشمالية، ومستجدات المبادرات الوطنية المناخية، منها على سبيل المثال، الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي وتداول الكربون، والحوار الوطني للطموح المناخي، والمشروع الوطني لعزل الكربون لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أجنحة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28 والفعاليات التي استضافتها، ومخرجات مؤتمر الأطراف التفاوضية وغير التفاوضية.

حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من المهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة.

الحضور

كما حضر الاجتماع عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وأحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وعلي خليفة القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، ومحمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة.