تيك توك يواكب نظارة «فيجن برو» بتطبيق جديد

بكين (د ب أ)

بهدف مساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من نظارة «آبل» الجديدة، أطلقت منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» تطبيقاً مخصصاً لنظارة الواقع الافتراضي الذكية «فيجن برو» التي طرحتها شركة الإلكترونيات الأميركية أوائل الشهر الحالي.. ومنذ إطلاق النظارة ظهر نحو 1000 تطبيق للعمل معها، بينها التطبيق الذي استحدثته «تيك توك».. وذكر موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه رغم إمكانية مشاهدة فيديوهات تيك توك على النظارة الذكية باستخدام متصفح الإنترنت العادي، فإن تطبيق «تيك توك فيجن برو» يتيح للمستخدم تجربة مشاهدة أكثر إمتاعاً وإثارة.