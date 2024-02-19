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الإمارات ترسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

الإمارات ترسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
19 فبراير 2024 11:01

واصلت مؤسسات الدولة الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وبلغ إجمالي ما قدمته أمس الأحد، أكثر من 124 ألفاً من الطرود التي تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية وعناية بالأطفال وكبار السن وكشافات إنارة وبطانيات. وتم في هذا الصدد توزيع 183 طرداً غذائياً، و23 طرداً صحياً، وسلال غذائية للأطفال، و1040 قطعة ملابس شتوية ثقيلة، و3402 طرد ملابس داخلية و38 بطانية شتوية. ويتواصل عمل 28 تكية، أنتجت 13280 وجبة لعدد 53120 مستفيداً، فضلاً عن مخبز واحد في مشروع الخبز المدعم، حيث أنتج 250 ربطة خبز لعدد 2500 مستفيد. وكانت دولة الإمارات أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة. وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 17 فبراير الجاري أكثر من 15700 طن، وجرى إرسال 162 طائرة شحن، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة.

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