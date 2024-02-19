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جبل الرحبة برأس الخيمة يسجل 6.2 درجة مئوية صباح اليوم

جبل الرحبة برأس الخيمة يسجل 6.2 درجة مئوية صباح اليوم
19 فبراير 2024 12:51

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الغرب، مع امتداد منخفض جوي من الشرق، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح شديدة واضطراب شديد في البحر بالخليج العربي وبحر عمان.
حيث سجلت أقل درجة على الدولة صباح اليوم 6.2 درجة مئوية في جبل الرحبة (رأس الخيمة)، الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ويسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، خاصةً على المناطق الداخلية.
وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.
والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

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ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.
وحركة الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يعتبر شهر فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق، مقارنة مع شهر يناير.
كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال.

الأرصاد
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