«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات، تستهدف الأسر والشباب والأطفال في دبي، وتسعى إلى تعزيز الوعي حول أنماط الحياة الإيجابية ودور التماسك الأسري في وقاية الأفراد من التعاطي وتوجيههم إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة لحماية أنفسهم وأحبائهم من مخاطر الإدمان.

وتشمل الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، سلسلة من ورش العمل التوعوية تنظم بالتعاون مع الجهات الحكومية وفي مجالس الأحياء التابعة للهيئة، وتتناول العوامل التي تسهم في تعزيز وقاية المجتمع من مخاطر المخدرات، وبناء القدرات المعرفية للأفراد والأسر، وتعزيز دور الأسرة في الوقاية من التعاطي والإدمان.

كما تتضمن الحملة خطة مكثفة لتوجيه رسائل توعوية للأسر والشباب والأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الإذاعية، وعبر شاشات السينما، فضلاً عن إعلانات توعوية عبر تطبيقات الألعاب الأكثر انتشاراً بين الشباب والأطفال.



وتأتي الحملة في إطار جهود التوعية المجتمعية للهيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتها الرامية إلى بناء قدرات أفراد المجتمع، وترسيخ المفاهيم الإيجابية المتعلقة بأثر أنماط الحياة الصحية والعلاقات الأسرية السليمة والترابط المجتمعي، بما يشكل حصناً للوقاية من التعاطي والإدمان ومعيناً على اتخاذ القرارات الصحيحة لتجنب مخاطرها.

وقالت الدكتور هدى السويدي، مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع، إن المنهجية الأكثر نجاحاً للوقاية من مختلف السلوكيات غير المرغوبة، بما فيها آفة التعاطي، هي التماسك الأسري والوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن وجود أنشطة وفعاليات مجتمعية توظف طاقة الشباب وتنمي مهارات الأطفال وتطور طموحاتهم، عامل رئيس في وقايتهم من مختلف المخاطر السلوكية، بما فيها التعاطي. وأضافت أن الحملة تتضمن ورشة عمل توعوية تركز على أهمية أن تتبنى جميع فئات المجتمع عادات وسلوكيات تشاركية وصحية في حياتهم وتعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، بجانب تشجيع المشاركين لبدء حوارات توعوية وهادفة مع أسرهم وأصدقائهم ودعم مشاركاتهم المجتمعية للتوعية بمخاطر التعاطي وسبل الوقاية من الإدمان.

وأفادت بأن الحملة تشمل إعلانات تبث على قنوات شبكة الإذاعة العربية، تستهدف الأسر والشباب، إضافة إلى نشر رسائل توعوية على أجهزة الصراف الآلي، بالشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة، فضلاً عن تخصيص رسائل توعوية للأطفال بين 10 و18عاماً تنشر عبر تطبيقات الألعاب الأكثر شيوعاً بين الأطفال.

من جانبها، أوضحت خلود الشرف، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، أن اختيار اسم الحملة جاء انطلاقاً من أهمية الدعم الأسري والاجتماعي للوقاية من المخدرات وبهدف التوعية بدور مركز «عونك» في رحلة التعافي والوقاية من هذه الآفة.

وتشكل حملة التوعية بالوقاية من مخاطر التعاطي والإدمان إحدى المبادرات الإستراتيجية بعيدة المدى لهيئة تنمية المجتمع، الهادفة إلى تحقيق منظومة وقاية مستدامة تسهم في التخفيف من مخاطر الإدمان وتعزز الحماية لجيل المستقبل.