تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي

رصدت هيئة البيئة - أبوظبي خلال المسح السنوي للسلاحف البحرية للمرة الأولى عشاً للسلاحف الخضراء في أحد المواقع الرئيسية لتعشيش سلاحف منقار الصقر في منطقة الظفرة، وذلك في إطار برنامج تقييم ومراقبة البيئة البحرية. وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: «خلال أحد المسوحات الليلية للسلاحف، التي أجريناها هذا العام، رصدنا تعشيش سلحفاة بحرية خضراء في أحد مواقع أعشاش سلاحف منقار الصقر الأساسية والمعروفة لدينا». وأشار الهاشمي إلى أن جزر أبوظبي تعتبر من المواقع المعروفة لتعشيش سلاحف منقار الصقر، إلا أن اكتشاف موقع لتعشيش السلاحف الخضراء يعد حدثاً غير مسبوق وستتم إضافته إلى السجلات التي ترصد سلوك تعشيش السلاحف الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي». وذكر الهاشمي أن الهيئة تقوم عادةً بإجراء مراقبة سنوية لجميع مناطق التعشيش المعروفة والمحتملة، وعلى الرغم من أن مروج الأعشاب البحرية تعتبر من أهم مصادر تغذية السلاحف الخضراء في أبوظبي، فإنه لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى أنها تعشش في إمارة أبوظبي.. لقد لاحظنا أيضاً من دراسات التتبع السابقة، عبر الأقمار الصناعية، حول السلاحف الخضراء في أبوظبي، أن غالبية هذه السلاحف تهاجر إلى عُمان للتعشيش قبل أن تعود إلى مياهنا مرة أخرى». وأضاف الهاشمي:«تتميز الجزيرة التي شوهد فيها العش بشواطئ صغيرة ومتعددة تفصلها نتوءات صخرية - على النقيض من شواطئ عُمان الطويلة والواسعة، حيث تعشش السلاحف البحرية الخضراء بكثرة، وهذا هو السبب في أن رصد هذا العش لم يكن متوقعاً، وفي هذا الإطار تلتزم هيئة البيئة بمواصلة المراقبة المكثفة لجميع الشواطئ المؤكدة والمحتملة لأي مشاهدات مماثلة».

وأشار الهاشمي إلى أن الهيئة سجلت خلال هذا العام 247 عشاً لسلاحف منقار الصقر، مقارنة بـ 193 عشاً في عام 2022، بنسبة نجاح في عمليات التفقيس بلغت 72%، مما يدل على استقرار أعداد هذا النوع في مياه أبوظبي. وتعكس هذه الزيادة في نشاط التعشيش الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة البيئة لحماية السلاحف البحرية التي تؤويها الإمارة، حيث يعتبر التعشيش مؤشراً رئيسياً على صحة النظام البيئي البحري». وتنتشر في محيطات العالم سبعة أنواع من السلاحف البحرية يمكن مشاهدة أربعة أنواع منها في أبوظبي، حيث يوجد اثنان منها بشكل رئيسي في مياه الإمارة، هما سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء، في حين أن النوعين الآخرين يزوران مياه الإمارة من حين لآخر وهما: السلحفاة ضخمة الرأس وسلحفاة ريدلي الزيتونية. وفي أبوظبي تم رصد معظم سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء في مياه منطقة الظفرة التي تقع بين جزيرتي أبو الأبيض وبوطينة، وكذلك في المياه المتاخمة لجزيرتي الياسات والمهيمات، حيث توفر هذه المناطق مروجاً واسعة من الأعشاب البحرية والطحالب وموائل الشعاب المرجانية.