"التنمية الأسرية" تكرم شرطة أبوظبي وتشيد بجهودها في استدامة الأمن والأمان

كرمت مؤسسة التنمية الأسرية القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن المكرمين من الشركاء الاستراتيجيين وفرق عمل ملتقي أبوظبي الأسري الرابع 2023 وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في استدامة الأمن والأمان في المجتمع والتي انعكست نتائجها ايجابياً على تحقيق معدلات أفضل للاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.



وقدمت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية درع التكريم للعميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بحضور المدراء وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.



واشاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشراكات المتميزة بين شرطة أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والتي اسهمت في تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التطوير بمختلف المجالات وأبرزها استدامة الامن والطمأنينة في المجتمع.



وقدم الشكر معرباً عن بالغ تقديره للتكريم وثمن جهود مؤسسة التنمية الأسرة الريادية في التوعية والتثقيف والعمل بشكل مستمر للتعرف على احتياجات المجتمع وفقاً لنتائج الدراسات التي تقوم بها، ونشر الوعي المجتمعي تجاه القضايا التي تهدّد كيان استقرار الأسرة، وحرصها المستمر على تبني الأفكار الوطنية والتجارب الهادفة والبرامج والخطط التي تدعم الاسرة والأجيال وتسهم في حمايتهم وتطويرهم وتنمية مهاراتهم ومقدراتهم.