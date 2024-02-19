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سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية

سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
19 فبراير 2024 16:24

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح اليوم، اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية الاجتماع، بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، شاكراً جهودهم ومشيداً بما قدموه خلال الفترة السابقة التي شهدت تخريج الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية، إضافة إلى التنظيم والمشاركة في الفعاليات واستضافة الأحداث الفنية التي تساهم في تطور مستوى طلبة الأكاديمية وتزيد من المعرفة لديهم.

واعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية 2024-2029، والتي تركز على الحصول على الاعتمادات العالمية وأن تكون الأكاديمية بين مصاف المؤسسات الفنية الكبرى حول العالم من حيث الأداء الحي والمصور، إضافة إلى تأمين فرص عمل للخريجين بعد الانتهاء من الدراسة وتمكين الطلبة ليكونوا مهيئين لسوق العمل وإثراء المجال الفني بكوادر وكفاءات فنية، واعتمد المجلس رؤية الأكاديمية ليكون مركزاً متخصصاً يشمل جميع الجوانب الفنية التي تقدمها الأكاديمية وتركز عليها.

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واعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية للعام الحالي، كما اعتمد المجلس تعيين أحمد محمد المازمي رئيساً لرابطة الخريجين في الأكاديمية، ووافق المجلس على طرح برنامج ماجستير الفنون الجميلة في تخصصات الإخراج والمونتاج والتمثيل.

واطلع المجلس على موافقة الجهات المختصة بتجديد رخصة الاعتماد الخاصة بأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، واستمع لشرحٍ عن مستجدات مشروع إنشاء مبنى كلية الموسيقى الذي سيتم البدء في بنائه مايو المقبل على أن تبدأ الدراسة فيه بعد الانتهاء من تنفيذه في 2026، وأثنى المجلس على الشراكات التي تعقدها الأكاديمية مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الفنون والموسيقى لإعداد وتطوير المناهج الدراسية والأكاديمية.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على تقرير متابعة طلبة الدفعة الأولى خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية والذين استطاع 85٪ منهم الحصول على الفرص الوظيفية والدخول في سوق العمل إضافة إلى اتجاه البعض منهم للبدء بأعمالهم الفنية ومشاريعهم الخاصة. كما ناقش الاجتماع تحديد موعد تخريج دفعة 2024 من طلبة الأكاديمية.

  • حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، نائب رئيس مجلس الأمناء، وأحمد محمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، والدكتور حبيب غلوم العطار، أمين عام جمعية المسرحيين، والدكتورة نادية الحساني، عميد كلية الفنون بجامعة الشارقة، والدكتور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
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