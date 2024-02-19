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ضمن «عملية الفارس الشهم 3».. قافلة مساعدات إماراتية تدخل إلى قطاع غزة

شعار عملية الفارس الشهم 3
19 فبراير 2024 17:19

أعلنت «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، دخول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر مدينة رفح المصرية ضمن جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.
وتتألف قافلة المساعدات الإماراتية من 14 شاحنة تحمل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن خيماً ومستلزمات طبية ومواد غذائية متنوعة.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى 18 فبراير الجاري أكثر من 15755 طناً، وجرى إرسال 163 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5123 حالة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أنشأت 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان قطاع غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى القطاع.

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