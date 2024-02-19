«الطوارئ والأزمات» و«تريندز» يؤكدان تعاونهما العلمي والبحثي

أبوظبي (الاتحاد)

جددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية التعاون بينهما؛ بهدف تعزيزه، وفتح آفاق جديدة في المجالات العلمية والبحثية.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش الدورة الأولى من ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووقعها كل من علي راشد النيادي، المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز».

وقال علي راشد النيادي، إن التعاون بين «الهيئة» ومركز تريندز مثمر، ويسير وفق خطى تهدف إلى تعزيز الجهود البحثية، وتقديم الخبرات التطويرية في المجالات الاستراتيجية؛ بهدف ازدهار بيئتها وجعلها ذات ريادة واستدامة.

من جهته، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن تقديره للتعاون الفعال مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية جاء تأكيداً على هذا التعاون المثمر، والعمل على فتح آفاق جديدة، من منطلق الحرص على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتوظيف هذه الشراكات في خدمة البحث العلمي الرصين والجاد.