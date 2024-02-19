مؤتمر «K9» يناقش استخدام الكلاب البوليسية في البحث والإنقاذ

دبي (الاتحاد)

يُسلط المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية K9 خلال فعاليات القمة الشرطية العالمية 2024، الضوء على تحديات وتجارب استخدام الكلاب البوليسية في جهود البحث والإنقاذ، خاصة في الكوارث الطبيعية والإنسانية، إلى جانب مُناقشة المشاكل الصحية للكلاب البوليسية التي تؤثر على أداء مهامهما الوظيفية، وذلك من خلال 10 أوراق عمل تخصصية أعدها خبراء من مختلف القيادات الشرطية على مستوى العالم.

وأكد المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن المؤتمر الدولي الخاص بالكلاب البوليسية، هو أحد المؤتمرات الرئيسية في القمة الشرطية التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 حتى 7 مارس المُقبل.

وأوضح المكتب التنفيذي أن المؤتمر سيناقش أحدث الممارسات في استخدام الكلاب البوليسية في مجال البحث والإنقاذ، ويتحدث خلاله ألويس بالوغ، رئيس مؤسسة البحث والإنقاذ الدولية، وألكسندر هونيل، نائب رئيس قسم النشر في الرابطة الدولية لكلاب الإنقاذ، عن هذا الجانب المهم في عمليات الإنقاذ.

وبين المكتب التنفيذي أن المؤتمر سيتضمن أيضاً مجموعة من أوراق العمل الطبية والصحية حول أمراض الجهاز الهضمي، والتنظير التشخيصي للكلاب البوليسية، والاضطرابات الهضمية الشائعة، وأمراض المعدة، والتدخلات الطبية والجراحية الخاصة بها، واستخدامات جهاز كشف الدم الخاصة بالكلاب البوليسية، والمتطلبات الغذائية للكلاب العاملة في الميدان.