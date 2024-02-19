100 خبير يبحثون آليات مكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية

‎دبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدولة مجلس التعاون الخليجي، وشرطة دبي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورشة العمل الإقليمية لمكافحة التهريب البحري للمواد المخدرة الاصطناعية، بمشاركة 100 مُختص من 30 جهة شرطية وأمنية على مستوى العالم.

‎وشهد فعاليات الورشة التي استمرت على مدار 3 أيام، فوميو إيتو، مدير المشروع من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والقاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والعميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والهادي مجدوب، مُستشار جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية.

وتأتي هذه الورشة ضمن التعاون بين المؤسسات الأمنية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وتهدف إلى تطوير وصقل مهارات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية، تحقيقاً للاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعلومات في هذا المجال، إلى جانب فتح قنوات تواصل بين الأجهزة المُختصة بمكافحة المخدرات وشركات الملاحة والشحن لمواجهة تهريب المخدرات.