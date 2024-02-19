الملتقى الخليجي للاجتماعيين 15 مايو في الشارقة

الشارقة (وام)

تنظم جمعية الاجتماعيين بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين يومي 15 و16 من مايو القادم، الملتقى الخليجي الرابع عشر للاجتماعيين في إمارة الشارقة، تحت عنوان «الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي».

وقالت الدكتورة رقية الريسي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين: «تم تشكيل لجنة للإعداد والتحضير وتكوين فرق عمل من أعضاء الجمعيتين للوفاء بمتطلبات النجاح المأمول والمنشود لأعمال الملتقى، وكذلك لتيسير أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الخليجية للاجتماعيين وصولاً لانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات من 2024 حتى 2026».