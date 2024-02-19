انطلاق التصفيات النهائية لـ «أجمل ترتيل»

عجمان (وام)

انطلقت مساء أمس الأول التصفيات النهائية لمسابقة «أجمل ترتيل» بنسختها الرابعة التي ينظمها مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، ضمن مراحل جائزة عجمان للقـرآن الكـريـم بـدروتهـا السابعة عشـرة والتي تقام ضمن فعاليات «رمضان عجمان» في قاعة الشيخ زايد بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان. حضر انطلاق التصفيات الدكتور عبدالله الانصاري، عضو مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وفضيلة القارئ هزاع البلوشي، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية والخيرية في إمارة عجمان، وجمع غفير من أقارب وأهالي المتسابقين.

وأوضح حسين الحمادي أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة بلغ 20 متأهلاً من الذكور والإناث، مشيراً إلى أن الأسماء النهائية للفائزين سيتم إعلانها في الحفل الختامي لجائزة عجمان للقرآن الكريم الذي سيقيمه مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، في وقت لاحق من شهر رمضان المبارك.