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«شؤون المواطنين عجمان» يفتتح مجلس الرقايب

مجلس الرقايب (وام)
20 فبراير 2024 01:05

عجمان (وام)

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افتتح مكتب شؤون المواطنين في عجمان، مجلس الرقايب، والذي يعد جزءاً من خطة إنشاء مجالس أحياء في مناطق عدة في إمارة عجمان، لتوفير مرافق تجمع السكان في مختلف المناسبات، وتيسر اللقاءات الاجتماعية للمناقشة وتبادل الآراء والخبرات فيما بينهم.
وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير مكتب شؤون المواطنين في عجمان، مواصلة الجهود لإقامة مجالس تخدم سكان الإمارة وتعزز الترابط الاجتماعي والتقارب بينهم، من خلال التقاء بعضهم بعضاً، ومناقشة ملاحظاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، إضافة إلى رصد ومتابعة احتياجاتهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، علاوة على إقامة أفراحهم وأتراحهم في تلك المجالس.
ودعا النعيمي الأفراد والمؤسسات إلى الاستفادة من هذه المجالس باحتضان مبادرات وفعاليات متنوعة، تبرز صورة الإمارة كنموذج اجتماعي حيوي ونابض بقيم الألفة والتواصل الاجتماعي.
يذكر أن مجلس الرقايب هو أحد المجالس التي تم افتتاحها في إمارة عجمان من بين 13 مجلساً قائماً، وتبلغ مساحة المجلس 475 متراً ويتسع لحوالي 100 شخص.

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