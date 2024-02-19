نظام إلكتروني لتصاريح خيام إفطار الصائمين في عجمان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، النظام الإلكتروني لتصاريح الخيام الرمضانية في الإمارة، والذي ينظم آلية حجز الخيام الرمضانية بما يتوافق مع معايير واشتراطات الدوائر والهيئات المعنية وتوجهات الإمارة.

وفي هذا السياق، ذكرت مريم المعمري، أمين عام مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، أنه تم إطلاق هذا النظام بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، ضمن توجهات الإمارة للتحول الرقمي في جميع الخدمات، ويهدف النظام إلى تسهيل إجراءات اختيار وحجز المواقع على الجمعيات الخيرية، واختصار المدة الزمنية للخدمة، وسهولة إدارة الخدمة بين المؤسسات الخيرية والدوائر والهيئات الحكومية المشاركة لتمكين الجهات المعنية بالرقابة على الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ الخدمة، والتأكد من مواءمة التوزيع الجغرافي لمواقع الخيام الرمضانية.