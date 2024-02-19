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علوم الدار

تعاون بين «التغير المناخي» والزراعة الليتوانية

محمد النعيمي وفيتينيس تومكوس والحضور عقب التوقيع (من المصدر)
20 فبراير 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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وقَّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون في تطوير النظم الغذائية المستدامة ودعم التبادل الزراعي والغذائي والاستثمار في قطاع الزراعة.
وقع مذكرة التفاهم محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وفيتينيس تومكوس، نائب وزير الزراعة الليتواني، وذلك في مقر الوزارة بدبي.
وقال محمد سعيد النعيمي: «سعداء بالتعاون مع وزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، ونستهدف المضي قدماً في تبادل الخبرات الزراعية بما يفيد الطرفين. وهو ما يأتي في إطار حرصنا على توظيف نظم الغذاء لإيجاد حلول لتحديات المناخ والأمن الغذائي في الوقت نفسه.
ونؤكد أن هذا التعاون وغيره يصب في مساعينا نحو تعزيز استدامة المنتج الزراعي وتمكين المزارعين المحليين من خلال نقل المعارف والتجارب ومساعدتهم على تطبيقها».
وبموجب مذكرة التفاهم، يشمل التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة في جمهورية ليتوانيا، تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية وإنتاج المنتجات الزراعية التي تركز على البيئة، وتقنيات تحسين التربة ومكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة وسلامة الغذاء، وضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وتدابير الصحة النباتية والحيوانية. كما تشمل أوجه التعاون تطوير البحث والتعاون بين الجامعات أو معاهد البحث والتكنولوجيا في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

التغير المناخي
ليتوانيا
الزراعة
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