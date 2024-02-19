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إعادة تأهيل مسالخ الظفرة وفق متطلبات الأمن الحيوي

تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالمسالخ (من المصدر)
20 فبراير 2024 01:06

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تنفذ بلدية منطقة الظفرة مشروع إعادة تأهيل مسالخ منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وفق متطلبات الأمن الحيوي، ويتضمن نطاق عمل المشروع تصميم وإنشاء محطات المعالجة الموجودة في المسالخ القائمة في بينونة وليوا والسلع، ويشمل ذلك جميع الوحدات اللازمة، والمكونات الأخرى ذات الصلة المصممة لتلبية متطلبات الأمن الحيوي. 
كما تقوم البلدية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المطورين، بأعمال الصيانة الدورية والمتطلبات لمسالخ المنطقة وفق متطلبات الأمن الحيوي، ومتطلبات أنظمة إدارة السلامة الغذائية ونظام الهاسب، وتحديد أماكن التخلص الآمن من المخلفات، وإنشاء حظائر استقبال للحيوانات بالمسالخ، بهدف تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالمسالخ. وتحرص البلدية على الاهتمام بالمسالخ على مستوى مدن المنطقة لتقديم خدمات متميزة للجمهور، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع. 
الجدير بالذكر، أن البلدية قامت بتوفير مسلخ متنقل في موقع مهرجان ليوا الدولي ومهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، بالإضافة إلى مختبر متنقل تابع للمسلخ وحظيرة بها أنواع من الأغنام والماعز الحية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار، والمحافظة على صحة وسلامة الجميع من مخاطر الذبح العشوائي.
خدمات
تقدم المسالخ خدمات الفحص البيطري ومتابعة مراحل الذبح والتقطيع من خلال الأطباء البيطريين وإمكانية الطلب عبر تطبيق ذبيحتي، مع توفير سيارة لتوصيل الذبائح إلى موقع إقامة المتعاملين بالمهرجان، وتستمر خدمات المسلخ من بداية المهرجان من دون توقف لتقديم الخدمات حتى نهاية المهرجانات.

الظفرة
الأمن الحيوي
بينونة
ليوا
السلع
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