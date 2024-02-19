إتلاف 56 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إتلاف 56 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، إضافة إلى رفض دخول 40 طناً من المواد الغذائية إلى أسواق إمارة أبوظبي، في إطار التزام الهيئة بتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء وضمان تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، إذ تخضع المواد الغذائية كافة لعمليات الرقابة والفحص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات، بالإضافة إلى مخاطر النقل والتخزين التي قد يترتب عليها تلف هذه المنتجات، مما قد يعرض المستهلكين للمخاطر الصحية.

وأكدت الهيئة العمل باستمرار على تطوير آليات وإجراءات رقابية شفافة وواضحة تواكب تطلعات حكومة أبوظبي في تأمين وضمان سلامة إمدادات الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية كافة، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين واللوائح الفنية ذات العلاقة على الغذاء، سواءً المصنع محلياً أو المستورد عبر أحد منافذ إمارة أبوظبي الجوية والبحرية والبرية. ويعتمد في تطبيق تلك الإجراءات الرقابية على الأنظمة المبنية على درجة الخطورة، كما تحرص الهيئة على أن تقوم المنشآت الغذائية كالمصانع والفنادق وشركات التموين بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (HACCP) للتأكد من أن المواد الغذائية المتداولة في إمارة أبوظبي لا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

السلسلة الغذائية

كما تتولى الهيئة متابعة برنامج تدريب المتعاملين بالأغذية على أساسيات سلامة الغذاء (EFST) وذلك بهدف الارتقاء بالمنشآت الغذائية وضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع تقديم الاستشارات وبرامج التوعية المتعلقة بسلامة الغذاء.

وحددت الهيئة ضوابط إتلاف المواد الغذائية، والتي تشمل: الشحنات الغذائية المستوردة غير المطابقة للمواصفات، وحجز المواد الغذائية المرفوضة، وتقديم طلب للإتلاف من قبل المتعامل، وإتلاف المواد الغذائية المرفوضة يتم بالتنسيق مع تدوير للتأكد من إتلافها بطريقة صحيحة وآمنة، ومرافقة مندوب من الهيئة للمواد الغذائية المرفوضة إلى موقع الإتلاف (المطمرة) للتأكد من إتلاف المادة الغذائية.

أنظمة رقابية

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أفضل الممارسات العالمية، حيث تسهم في تيسير التجارة والتبادل التجاري، إذ إن النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية يستند إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية، بحيث يتم تصنيفها بحسب الغاية من استخدامها، ما يسمح بتوجيه المصادر بحسب الأولويات، ويشكل ركيزة في زيادة ثقة المستهلك، والمحافظة على مستوى الحماية الصحية.

إجراءات رقابية

يعتمد النظام الرقابي المبني على درجة الخطورة الصحية على تشديد الإجراءات الرقابية على الأغذية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان بناء على المخاطر الصحية المستندة إلى المصادر العلمية الموثوق بها المرتبطة بهذه الأغذية، بينما يسمح بإجراء عمليات رقابية أقل شدة على الأغذية ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة على صحة الإنسان. وفي الوقت ذاته، يراعي هذا النظام تبسيط إجراءات ومتطلبات الاستيراد، بحيث تحقق حدود الحماية المطلوبة وتجنب القيود التي لا تستند إلى مبررات قائمة على تقييم المخاطر أمام التجارة.