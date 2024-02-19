الثلاثاء 20 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «محمد بن راشد للفضاء» و«NWTN» لتعزيز حلول التنقل المستدام

شراكة بين «محمد بن راشد للفضاء» و«NWTN» لتعزيز حلول التنقل المستدام
20 فبراير 2024 01:06

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
مساعد المدير لـ«العمليات والاستكشاف» في محمد بن راشد للفضاء: بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء
سالم المري: بدء التخطيط لوحدة معادلة الضغط في مشروع المحطة القمرية

وقَّع مركز محمد بن راشد للفضاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «NWTN Inc»، وهي شركة تكنولوجيا التنقل الصديقة للبيئة، تقدم حلول تنقل صديقة للبيئة إلى العالم، لتصبح شريك التنقل الرسمي للمركز، وذلك لتعزيز مساهمتها في دعم قطاع الفضاء الإماراتي. وبموجب الشراكة الجديدة، ستقوم NWTN بتزويد مركز محمد بن راشد للفضاء بمركباتها الكهربائية من طراز «Rabdan One»، ويعكس هذا التعاون التزام NWTN بتعزيز حلول التنقل المستدامة، ودعمها للتقدم والابتكار التكنولوجي في الدولة، عن طريق التقنيات المتطورة التي تتبناها في تصنيع مركباتها.
وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال توقيع هذه الاتفاقية، التزام الطرفين بالرؤية المشتركة للدولة في تعزيز مجالات الابتكار، وتسخير الإبداع والتطور التكنولوجي لمواكبة التغيرات العالمية، مشيراً إلى أنه في إطار هذه الشراكة، سيتم استخدام مركبات Rabdan One الكهربائية، المعروفة بتقنياتها المتقدمة ودورها البارز في الحفاظ على البيئة، في جميع الزيارات والفعاليات الرسمية للمركز.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لكل من الطرفين، لتعزيز التقدم التكنولوجي والاستدامة في الإمارات.

مركز محمد بن راشد للفضاء
آخر الأخبار
شاحنات محملة بمساعدات إماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تستعد لدخول غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة
اليوم 01:07
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا: هجمات الحوثيين تهدد اليمن بـ«كارثة بيئية»
اليوم 01:07
فلسطيني ونجله يجلسان في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مدير مستشفى السرطان بالقطاع لـ«الاتحاد»: 10 آلاف مريض في غزة حياتهم مهددة بسبب توقف العلاج
اليوم 01:07
الصراعات والكوارث أجبرت المزيد من مواطني دول المنطقة على النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أزمات الشرق الأوسط تفاقم معاناة اللاجئين بالمنطقة
اليوم 01:07
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©