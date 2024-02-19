«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض 7 مبادرات في «نبتكر لنزدهر»

دبي (وام)

استعرضت «الاتحاد للماء والكهرباء» مجموعة من أبرز مبادراتها ومشاريعها المبتكرة التي تعبر عن توجهاتها الاستراتيجية على صُعد مختلفة، بما في ذلك دعم جهود التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي وحماية البيئة، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وذلك من خلال مشاركتها في معرض «نبتكر لنزدهر»، الذي نظمته بلدية الفجيرة بمناسبة شهر الإمارات للابتكار 2024.

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الابتكار، كونه ركيزة أساسية في العمل الوطني، تلقى دعماً استثنائياً من القيادة الرشيدة، وتطبيقاً عملياً على الأرض في مختلف القطاعات، مؤكداً أن مشاركة «الاتحاد للماء والكهرباء» في معرض «نبتكر لنزدهر» فرصة مواتية لإلقاء الضوء على مجموعة من أبرز مبادرات الشركة التي قامت من خلالها بتوظيف تقنيات مبتكرة تدعم جهودها في تخصيص الموارد، وحماية البيئة، وتطوير الخدمة المقدمة للجمهور.