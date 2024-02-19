مشروع للطاقة الشمسية على أسطح المباني والمواقف

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «الجليلة» وشركة «بوزيتيف زيرو» تدشين مشروع لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية ومواقف السيارات التابعة لمؤسسة الجليلة.

ويأتي المشروع الواعد في صورة اتفاقية لتأجير الطاقة الشمسية مدتها 20 عاماً، وتنفذه شركة «سراج باور» التابعة لمجموعة «بوزيتيف زيرو»، بصفتها رائدة تزويد الطاقة الشمسية اللامركزية في دولة الإمارات والمنطقة، ويتضمن خدمات شاملة ومتكاملة تغطي كل جانب من جوانب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات.

ومن المتوقع أن يولد المشروع ما مقداره 4.403 ميجاواط/ ساعة من الطاقة الشمسية النظيفة لمكاتب مؤسسة الجليلة، من خلال خلايا شمسية مثبتة على أسطح مباني المؤسسة ومواقف السيارات التابعة لها خلال فترة العقد، ما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 3.121 طناً، وهو ما يعادل زراعة 51600 شتلة.

وقال الدكتور عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة:

«تجسد هذ الشراكة التزامنا الراسخ بحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، وبعث الأمل في مستقبل أكثر حيوية ومراعاةً للبيئة، وتعبّر هذه المبادرة التحويلية للطاقة الشمسية عن صدق مساعينا وتفانينا في تبنّي الطاقة النظيفة، وتحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في الحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية دبي الصحية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لصالح الإنسانية جمعاء».

وقال محمد عبد الغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بوزيتيف زيرو» في تعليق له: «تتجلى أهمية المشروع في كونه يعرض قدرات نموذج أعمال (بوزيتيف زيرو) الفريد في خدمة جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الخيري، ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مؤسسة الجليلة ستسطر مثالاً مشرقاً للجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى الراغبة في جني فوائد الطاقة النظيفة من خلال منصتنا الفريدة لتقليص البصمة الكربونية، وخفض تكلفة الطاقة، بما يمَكّنها من تحسين خدماتها لأصحاب المصلحة لديها». وبموجب الاتفاقية، ستتكفل «بوزيتيف زيرو» بالتمويل والتشغيل طويل الأجل وخدمات الصيانة الاستباقية لأنظمة المشروع.