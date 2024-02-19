7.2 مليون مستخدم لـ«الهوية الرقمية» 2023

أبوظبي (وام)

أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن الهوية الرقمية أحدثت نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي على المستوى الوطني، وسهلت على المستخدمين الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى تقديم أوراق أو التوقيع على مستندات.

وقال: إن عدد المستخدمين للهوية الرقمية ازداد بشكل كبير من 4.6 مليون في 2022 إلى 7.2 مليون مستخدم في 2023 بارتفاع بنسبة 57%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة في 2024، خاصة مع ربط الهوية الرقمية مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك إمكانية تسجيل الزوار في الهوية الرقمية للحصول على الخدمات المتعلقة بهم. وأشار إلى أن الهوية الرقمية تتيح 35 نوعاً من المستندات الرقمية الموثوقة، وأصدرت للمستخدمين ما يصل إلى 8.8 مليون مستند رقمي موثوق، لافتاً إلى أن منصة التحقق الرقمي تتيح للمستخدم إمكانية التحقق من المستندات رقمياً والتأكد من موثوقيتها، وقد وفرت المنصة خدمة التحقق الرقمي لأكثر من 230 ألف مستند، وتتيح للمستخدم كذلك التحقق من مصدر وصلاحية المستند، وتتيح للجهة الخدمة التحقق من صحة المستند.

وقال: «إن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.ae بمثابة واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيس للمعلومات والخدمات الحكومية، حيث واكبت العديد من المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم كمرجع لكل من يبحث عن المعلومات أو يشاء الحصول على أي خدمة من خدمات الحكومة من دولة الإمارات».

وأضاف: «إنه مع إطلاق النسخة الجديدة من البوابة وتحقيق متطلبات الأمم المتحدة من توفير معلومات وإشراك المستخدمين في تصميم الخدمات، ارتفع عدد مستخدمي البوابة من مليون ونصف المليون سنوياً في عام 2017 حتى وصل إلى ما يقارب 17.5 مليون مستخدم في 2023. وارتفع عدد المشاهدات من 3.7 مليون إلى 41.6 مليون مشاهدة، كما ارتفع عدد الزيارات من 2 مليون إلى 27.3 مليون زيارة».

وتابع: «في نقلة نوعية ضمن مسيرة البوابة الرسمية، قامت (الهيئة) مؤخراً بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمة (اسألنا) أو (U-Ask). المتوافرة بلغات عدة، وهي تقدم للمتعامل معلومات دقيقة عن كل الخدمات والسياسات التي يبحث عنها في البوابة. وتمثل هذه الخدمة مرحلة أولى ضمن مشروع متعدد المراحل لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتحسين رحلة المتعاملين، وزيادة سعادتهم».

وحول أهم التوجهات الجديدة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في سياق دورها الاستراتيجي كممكّن للتحول الرقمي في الدولة، قال المهندس ماجد سلطان المسمار: «إننا نعمل وفق رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تهدف إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل دولة الإمارات إلى واقع ملموس، والعمل على تحقيقها بالتعاون بين المؤسسات كافة في دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين».

وأضاف: «إن المحور الأكثر اتصالاً بعملنا في تلك الرؤية هو المحور الرابع المتمثل في (المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً) والذي بنينا استراتيجيتنا للتحول الرقمي على أساسه. يهدف هذا المحور إلى تعزيز الأداء الحكومي، والتركيز على تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، وتطوير أفضل نماذج عمل مرنة بهدف تحقيق النتائج والفاعلية. كما تركز الرؤية على تطوير البنية التحتية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وتولي أهمية قصوى لتطوير البنية الرقمية.

وتابع: «انسجاماً مع ذلك، نعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في ريادة الركب من حيث التحول الرقمي، كما نعمل على تعزيز المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي والتي يمكن اعتبارها الخدمات المشتركة المبنية على التكامل الحكومي، أهمية هذه الخدمات المشتركة تنبع من محورية المتعامل، حيث إن الحكومة تعمل في تناغم لتلبية توقعات المتعاملين استناداً لأحدث التقنيات والأساليب».

وأوضح أن تجربة الانتخابات عبر قنوات رقمية حققت الرقمنة الشاملة بنسبة 100% ابتداءً من تسجيل المستخدم عبر الهوية الرقمية، وانتهاء بالتصويت الفعلي. وبلغ مستوى الإقبال على التصويت عن بعد 92.69%، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي. وارتفعت نسبة المقترعين من خارج الدولة بنسبة 172% إذ بلغت عدد الحركات الواردة على تطبيق الهوية الرقمية ما يقارب 35 مليون حركة خلال فترة أسبوع، مما يعني زيادة الثقة في التعامل مع الأنظمة الرقمية. وأشار إلى أن التجربة الانتخابية الرقمية خفضت التكلفة المالية والتشغيلية، من خلال تقليل عدد المراكز إلى 24 مركزاً في دورة 2023 مقارنة بـ 39 مركزاً في انتخابات 2019. كما انخفض الزمن المستغرق في رحلة التصويت من ساعات إلى أقل من دقيقة، مضيفاً أن انتخابات 2023 تمثل أو تجربة انتخابية رقمية بالكامل على مستوى العالم، حيث تم استخدام القنوات الرقمية بشكل كامل في التسجيل والانتخاب والمراقبة. وما كان لهذه التجربة أن تنجح لولا أسلوب الحياة الرقمي الذي تمتاز به الدولة، حيث يبلغ مستوى استخدام «الإنترنت» 99%، وهو من النسب الأعلى في العالم.

تجربة

وأضاف: «إن تجربة الإمارات في انتخابات 2023 تنسجم مع سعينا للوصول إلى المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وقد كانت تجربة ناجحة بالفعل، والأرقام تؤكد ذلك، وإن انتخابات 2023 كانت منسجمة مع مستوى التقدم الرقمي في دولة الإمارات وكلّفت (الهيئة) بهذه المهمة انسجاماً مع دورها كممكّن للتحول الرقمي وعملنا ضمن لجنة الأنظمة الذكية للتأكد من تجهيز البنية التحتية الرقمية لتسجيل المرشحين، والتأكد من إتاحة منظومة التصويت الرقمي، والتصويت عن بعد بدءاً من استضافة المنظومة في خوادم الشبكة الرقمية الاتحادية (FED NET) بما يشمله ذلك من تطبيق معايير الحماية والاستمرارية لضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها».