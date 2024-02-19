الشارقة الدولية لتطوير التعليم تستشرف «الذكاء الاصطناعي والتعليم»

الشارقة (الاتخاد)

تنظم أكاديمية الشارقة للتعليم يومي 25 و26 من فبراير الجاري، النسخة الثالثة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم تحت شعار «ريادة مستقبل التعليم» بمقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وقالت د. محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم: «تضيء القمة على نتائج الأبحاث العلمية الخاصة بالتحديات المدرسية، وتعمل على تقريب وجهات النظر المحلية والدولية حول الممارسات الفعّالة في التعليم في ظل التسارع الرقمي غير المسبوق. وتستكشف الجلسات الحوارية في القمة مواضيع محورية عدة تشمل استشراف دور الذكاء الاصطناعي التوالدي في الممارسة المدرسية ودور التحليل الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في تحسين مسار التعلم باستخدام تحليل البيانات وتأثير البحوث على نظام التعليم من وجهة نظر أصحاب المصلحة، إلى جانب تحويل التعليم في عصر التقدم الرقمي وأثر التدريب على تنمية مهارات البحث الإجرائي، ودور وأهمية القيادة المرنة في المدارس والبيئات التعليمية، ويشارك في القمة 60 متحدثاً ضمن 32 جلسة حوارية وتدريبية».