الثلاثاء 20 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية

رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية
19 فبراير 2024 23:51

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس الكونغو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة فرص تنويع الاستثمارات وتحفيزها في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها، والتي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين، وتخدم مصالحهما المشتركة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة
قوافل إماراتية

كما تناول الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فيليكس تشيسيكيدي
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
شاحنات محملة بمساعدات إماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تستعد لدخول غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة
اليوم 01:07
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا: هجمات الحوثيين تهدد اليمن بـ«كارثة بيئية»
اليوم 01:07
فلسطيني ونجله يجلسان في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مدير مستشفى السرطان بالقطاع لـ«الاتحاد»: 10 آلاف مريض في غزة حياتهم مهددة بسبب توقف العلاج
اليوم 01:07
الصراعات والكوارث أجبرت المزيد من مواطني دول المنطقة على النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أزمات الشرق الأوسط تفاقم معاناة اللاجئين بالمنطقة
اليوم 01:07
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©