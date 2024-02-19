رئيس الدولة يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس الكونغو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة فرص تنويع الاستثمارات وتحفيزها في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها، والتي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين، وتخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.