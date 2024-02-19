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علوم الدار

«أنور قرقاش الدبلوماسية» تبدأ تسجيل الطلبة في الدراسات العليا

مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية (من المصدر)
20 فبراير 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، فتح باب القبول للتسجيل في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2024-2025.
ومن خلال حملة «نستثمر بالمستقبل»، تهدف الأكاديمية إلى جذب الشباب الإماراتيين الطموحين من الذكور والإناث لدراسة البرامج الأكاديمية التي تؤهلهم للقيام بأدوار محورية في مجال الدبلوماسية بتخصصاتها كافة، وتحقيق أهداف وزارة الخارجية الإماراتية على أعلى المستويات، والمشاركة الفاعلة في الشؤون الدولية على جميع الأصعدة.
معايير القبول
أما معايير القبول الخاصة بالأكاديمية، فتنص على أن يكون جميع المتقدمين للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون أعمارهم 35 عاماً أو أقل، ويكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية «آيلتس» (أو سيحصلون على المعدل المطلوب قبل بدء البرنامج)، في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية، وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة. وسيتمكن أبناء المواطنات المقيمين في الدولة من التقدم لدراسة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الدراسات العليا
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