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حاكم ولاية سراواك الماليزية يمنح الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية لقب «الفارس الشجاع»

حاكم ولاية سراواك الماليزية يمنح الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية لقب «الفارس الشجاع»
20 فبراير 2024 01:07

كوالالمبور (وام)

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منح فخامة تون وان جونيدي توانكو جعفر الحاكم العام لولاية سراواك الماليزية  الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية لقب “داتوك - الفارس الشجاع” تقديراً للجهود المتميزة التي بذلها لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين عندما كان يشغل منصب سفير الدولة لدى ماليزيا. 
جاء ذلك خلال استقبال فخامته للأمين العام للجنة الأخوة الإنسانية بحضور كبير الوزراء ولفيف من قيادات الولاية. 
وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك في مجال ملف الأخوة الإنسانية. ورحب حاكم الولاية خلال اللقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين، مؤكداً أهمية التسامح في بناء المجتمعات.

ماليزيا
الأخوة الإنسانية
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