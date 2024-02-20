من خلال «الفارس الشهم 3».. الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني لإغاثة سكان قطاع غزة

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني.

وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الفترة من 11 - 18 فبراير الجاري، بتقديم الدعم إلى ثلاث محافظات في قطاع غزة، وهي «محافظة رفح» المقسمة لعدة مناطق هي شرق رفح بجميع مناطقها، الشوكة وحي النصر وزلاطة ومنطقة معبر رفح وحي السلام، بجانب البرازيل والجنينة والحي الإداري والشابورة وخربة العدس وميراج في وسط رفح، إضافة إلى تل السلطان، والمخيم السعودي، ومخيم بدري، ومواصي رفح في غرب رفح.

كما تم توزيع المساعدات في مناطق البريج والمغازي والنصيرات والزوايدة ودير البلح في «محافظة الوسطى».

وفي «محافظة خانيونس»، كان توزيع المساعدات يتم داخل المحافظة قبل تحولها لمنطقة قتال، ونزوح جزء من سكانها لغرب المحافظة «مواصي خانيونس»، وإلى منطقة الأوروبي في شرق المحافظة، ومنطقة «مواصي رفح وغربها»، وهذه المناطق التي يتم التوزيع بها حالياً.

وشملت المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طروداً تحوي مواد غذائية وطبية، وملابس شتوية، بجانب تركيب كشافات إنارة في مراكز إيواء النازحين، فضلاً عن مشروع المخابز لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.