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بلدية العين تعرض 40 مشروعاً ضمن أنشطة شهر الإمارات للابتكار 2024

بلدية العين تعرض 40 مشروعاً ضمن أنشطة شهر الإمارات للابتكار 2024
20 فبراير 2024 11:58

أعلنت بلدية مدينة العين، أنها ستنظم يومي 21 و22 فبراير الجاري، فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وذلك في ساحة مقرها الرئيسي، في إطار حرص دائرة البلديات والنقل، على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وتهدف الفعاليات التي تنظمها البلدية، إلى تسليط الضوء على مجموعة من الابتكارات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز تطور المدن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتماشياً مع الجهود المستمرة لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة وتفعيل إستراتيجية الإمارات للابتكار.

وتضم الفعاليات 40 مشروعاً مبتكراً، بمشاركة فعّالة من طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في المدينة.

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وقالت فاطمة الهرمودي رئيسة قسم الابتكار في بلدية مدينة العين، إن المشاريع المقدمة تشمل تطبيقات متقدمة في مجالات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وهندسة التربة، وإدارة موارد المياه، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تفاعلية للتفتيش والتوثيق الإلكتروني.

وأضافت أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة لسكان مدينة العين، وأن جزءاً منها يتضمن تنظيم معرض "هاكاثون مدن الغد"، الذي سيشهد تجمع طلاب الجامعات لابتكار وتطوير حلول مستدامة للمدن، وتقديم أفكار جديدة تركز على تحسين جودة وجمالية الطرق بوسائل تقلل من الحاجة إلى الصيانة في المستقبل.

وأوضحت الهرمودي أن المعرض يجسد التزام بلدية مدينة العين بدفع عجلة الابتكار والإبداع قدماً، وبما يواكب الاتجاهات العالمية نحو إنشاء مدن ذكية ومستدامة، ويعكس جهود الدولة في تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات سكانها وتسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر إشراقاً.

المصدر: وام
شهر الإمارات للابتكار
بلدية العين
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