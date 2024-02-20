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رئيس الدولة يعزي في وفاة عبدالله المقبالي في حتا

رئيس الدولة يعزي في وفاة عبدالله المقبالي في حتا
20 فبراير 2024 13:19

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء في وفاة عبدالله محمد المقبالي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة حتا في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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رافق سموه خلال أداء واجب العزاء، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

المصدر: وام
رئيس الدولة
حتا
محمد بن زايد
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