بلدية أبوظبي تحذر من البيع من دون ترخيص

نفذت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية حملة توعوية شاملة، استهدفت توعية المجتمع، وأصحاب العقارات، والشركات، والمحلات التجارية بأهمية المساهمة في مواجهة ظاهرة ممارسة ومزاولة مهنة بيع مختلف السلع بدون ترخيص، وتبيان الآثار السلبية المتأتية من التعامل مع الباعة الجائلين غير المرخصين، داعية إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة المهن المختلفة ومن ضمنها مهنة بيع السلع على اختلاف أنواعها.

وأوضحت البلدية أن الدور المجتمعي مهم جداً في الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم العامة ، مشيرة إلى أن مزاولة البيع بدون ترخيص من قبل بعض الجهات أو الأفراد يعرض أفراد المجتمع والمستهلكين لأخطار محتملة، حيث لا تخضع المواد والسلع التي يتم الترويج لها وبيعها إلى أي معايير صحية أو رقابية تضمن سلامتها وصلاحيتها لاستهلاك، ومن هذا المنطلق تهيب بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني أهمية الامتناع عن التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم شراء السلع إلا من خلال المراكز التجارية والمحلات الموثوقة والمرخصة حسب الأصول من الجهات الرسمية المعتمدة.

وفي هذا الإطار ركزت الحملة نشاطها عبر تنظيم حملات ميدانية توعوية من خلال فرق العمل المختصة، لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الظاهرة، وعلى الجانب الآخر استثمرت البلدية مواقعها الرسمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التوعوية والنشرات الإرشادية بهذا الخصوص، وكذلك إرسال الرسائل النصية إلى السكان والشركات والمحلات، ودعوتهم إلى الالتزام باشتراطات ممارسة مهنة تداول السلع على اختلاف أنواعها والحد من ظاهرة الباعة الجائلين لحماية صحة المجتمع.