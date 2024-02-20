الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار.الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 01:50 والجزر الثاني عند الساعة 15:18.

بحر عمان مضطرب صباحاً، يصبح متوسط إلى خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:25 والمد الثاني عند الساعة 08:12، والجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.