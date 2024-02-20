الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
20 فبراير 2024 18:19

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار.الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 01:50 والجزر الثاني عند الساعة 15:18.

أخبار ذات صلة
"تريندز" و"معهد الدبلوماسية الثقافية" ينظمان مؤتمراً حول الدبلوماسية الحديثة في عصر العولمة
بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

بحر عمان مضطرب صباحاً، يصبح متوسط إلى خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:25 والمد الثاني عند الساعة 08:12، والجزر الأول عند الساعة 14:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:23.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اقتصاد
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اليوم 11:44
الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
الرياضة
الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©