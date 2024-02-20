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حمدان بن محمد: الاستقرار الأسري أولوية قصوى

حمدان بن محمد: الاستقرار الأسري أولوية قصوى
20 فبراير 2024 18:59

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستقرار الأسري أولوية قصوى، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عندما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، حدد سموه هدفاً واضحاً ووحيداً لهذه اللجنة وهو سعادة وراحة كل مواطن في دبي والارتقاء بجودة حياته... اليوم، وخلال أول اجتماعات اللجنة في 2024 استعرضت تقرير اللجنة حول ما تحقق للمواطنين خلال عام ونصف من إنجازات ومشاريع:

- زيادة المخصصات والمنافع الاجتماعية بقيمة 542 مليون درهم

- توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص

- توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية

- منح 4400 منحة مالية سكنية بقيمة 2 مليار درهم

- تسهيل 5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم وغيرها من النتائج والمشاريع التي تصب في صالح المواطن».

وأضاف سموه: «وجهنا بالانتهاء من تخصيص كافة طلبات الأراضي السكنية للمواطنين في دبي خلال شهرين .. ووجهنا بالعديد من المشاريع التي تضمن الاستقرار الأسري وتحقق الأفضل لعوائلنا المواطنة على مستوى نوعية الخدمات وسرعة الإنجاز».

واختتم سموه: «الاستقرار الأسري أولوية قصوى .. والمواطن في دبي سيبقى أولاً وثانياً وثالثاً ... ونبشر أهل دبي أن مبادرات ومشاريع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين ستصل للجميع بإذن الله».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
دبي
محمد بن راشد
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