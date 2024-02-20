«رافد» تطلق خدمة الفحص الفني عن بُعد لتسهيل إجراءات المركبات

أطلقت شركة «رافد لحلول المركبات » التابعة للشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، خدمة الفحص الفني عن بُعد؛ تعزيزاً لجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة الشارقة، بهدف أتمتة جزء من إجراءات الفحص الفني للمركبات في إمارة الشارقة، وتسهيل إجراءات تصدير المركبات، ودعم قطاع المركبات وقطع الغيار في إمارة الشارقة.

حضر الاطلاق عبدالله ماجد بوشليبي، مدير مراكز الفحص الفني موتر شيك بشركة رافد لحلول المركبات، والعقيد خالد الكي، مدير ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد ماجد النعيمي، نائب مدير ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد محمد أحمد المحرزي، رئيس قسم الفحص الفني بشرطة الشارقة، إلى جانب عدد من الضباط في شرطة الشارقة والمسؤولين من شركة رافد.

وتقدم خدمة الفحص الفني عن بُعد ثلاثة خدمات أساسية، وهي خدمة فحص التصدير للمركبات المسجلة في إمارة الشارقة، وخدمة فحص التصدير والتجديد للمقطورات والبيوت المتنقلة، وخدمة فحص اصدار تصريح إصلاح و تغيير لون المركبة.

وقال عبدالله ماجد بوشليبي: «يأتي إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع شرطة الشارقة استكمالاً للتعاون المشترك بين الطرفين وسعيهم المستمر في تقديم خدمات نوعية تخدم سكان إمارة الشارقة، وتعمل على توفير الوقت والجهد للمتعاملين، وتعد هذه الخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، حيث تسهل على أصحاب المقطورات والبيوت المتنقلة عملية تجديد وتصدير مركباتهم دون الحاجة للتوجه إلى أحد مراكز الخدمة لإجراء عملية الفحص».

وأضاف: «نعمل في رافد على تحويل معظم إجراءات ترخيص الآليات والسائقين لخدمات رقمية، حيث أتت هذه الخطوة كخطوة تكميلية تقلل من تكاليف نقل المركبات والمقطورات وتسرع عملية الفحص الفني، إذ تستغرق مدة الاستجابة في طلب الخدمة لـ 4 دقائق بدلاً من 45 دقيقة، وهو إنجاز كبير في سبيل تقديم خدمات مميزة وذات مستوى عالٍ لسكان إمارة الشارقة».

وقال «سنعمل بالتعاون مع شرطة الشارقة في المستقبل القريب على تحويل المزيد من الخدمات عن بُعد، مثل خدمة تصدير المركبات المسجلة، وتجديد المركبات في إمارة الشارقة بشروط وضوابط محددة تضمن سلامة المركبات على الطرقات».

يذكر أن «موتور شيك» هي إحدى شركات رافد لحلول المركبات التي أسسها فريق محترف في مجال خدمات المركبات وتقدم خدمات الفحص الفني للمركبات وتزود مشتري المركبات بأكثر التقارير شمولية عن حالة المركبة، ويتضمن كل تقرير فحوصاً مفصلة، تشمل حالة الهيكل والطلاء والملحقات المطلية بالكروم علامات التلف الناتجة عن الحوادث أو الصدأ، وغيرها من الخدمات دون تفكيك المركبة.