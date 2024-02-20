قرقاش يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، واستعرضا آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.

تناول اللقاء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الملف، مشدداً على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج بتسوية تحافظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وتعيدها إلى مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي.

وأشار معاليه إلى أنه في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها المنطقة لابُد من مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي في سوريا وتضافر الجهود كافة للخروج بحلول وآليات واقعية تضمن الخروج من حالة عدم الاستقرار وتهيئة الظروف نحو إعادة الإعمار والتنمية بما يحقق مصلحة الشعب السوري الشقيق.

بدوره استعرض المبعوث الأممي آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.