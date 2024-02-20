الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

قرقاش يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
20 فبراير 2024 19:33

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، مع جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، واستعرضا آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية.

تناول اللقاء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الملف، مشدداً على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج بتسوية تحافظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وتعيدها إلى مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي.

أخبار ذات صلة
"تريندز" و"معهد الدبلوماسية الثقافية" ينظمان مؤتمراً حول الدبلوماسية الحديثة في عصر العولمة
بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

وأشار معاليه إلى أنه في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها المنطقة لابُد من مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي في سوريا وتضافر الجهود كافة للخروج بحلول وآليات واقعية تضمن الخروج من حالة عدم الاستقرار وتهيئة الظروف نحو إعادة الإعمار والتنمية بما يحقق مصلحة الشعب السوري الشقيق.

بدوره استعرض المبعوث الأممي آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.

المصدر: وام
أنور قرقاش
الإمارات
سوريا
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اقتصاد
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اليوم 11:44
الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
الرياضة
الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©