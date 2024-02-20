تخريج كوادر وطنية من «دبلوم الابتكار» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

شهدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، تخريج كوادر وطنية عاملة في حكومة عجمان من «دبلوم الابتكار في القيادة والإدارة والتطوير» المعتمد من البورد الأميركي للتدريب، وذلك ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2024».

وشارك في الدبلوم، موظفين من القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية السياحية، بالإضافة لموظفي اقتصادية عجمان. وتضمن الدبلوم 3 محاور رئيسة، حيث اشتمل محور القيادة على موضوع القيادة الابتكارية، وتحقيق التميز في البنية الإدارية لمواجهة التحديات، والقائد الذكي، والقيادة الإبداعية المرنة، في حين غطّى محور الإدارة مفهوم وأهمية الإبداع والابتكار الإداري، ومعوقات الإبداع والابتكار على المستوى الفردي، ومستوى المؤسسة، وعرّف بالسمات الشخصية للموظف المبدع، واستعرض تطبيقات ومهارات توليد الأفكار الإبداعية، وقام محور التطوير بالتطرق لاستراتيجية التطوير، ودور التطوير في إدارة الكفاءات والمواهب وجذبها والحفاظ عليها.