أوزبكستان توقع شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المكلف بتطوير منظومة البحث والتطوير في إمارة أبوظبي، مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية، والخدمات الحكومية في أوزبكستان.

وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الوزارة في أوزبكستان سبل تبني نماذج فالكون، والحلول القائمة عليه، وتقديم الدعم لجهود توظيفها في تطبيقات متعددة ضمن منظومتها الرقمية، كما ستسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات للانضمام إلى مؤسسة فالكون التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وقال شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يؤكد توقيع هذه الاتفاقية على الالتزام الثابت لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه بناء الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع من خلال تعاوننا الوثيق مع حكومة أوزبكستان إلى دعم تبني الحلول الرائدة التي يقدمها نموذج (فالكون) في مختلف المؤسسات والشركات داخل الدولة».