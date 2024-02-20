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209 استفسارات قانونية لـ«بشرية عجمان»

209 استفسارات قانونية لـ«بشرية عجمان»
21 فبراير 2024 01:23

عجمان (وام)

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استقبلت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان 209 استفسارات قانونية، خلال عام 2023، حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في حكومة عجمان، وذلك عبر القنوات المخصصة، للرد على الاستفسارات في الدائرة.
وأوضحت الدائرة أن الاستفسارات شملت 159 استفساراً عبر نظام «موارد عجمان» من الجهات الحكومية في إمارة عجمان، و50 استفساراً عبر «البريد الإلكتروني» من جهات أخرى، فيما بلغ إجمالي عدد الاستفسارات الواردة عام 2022، 107 استفسارات.
وأشارت إلى أن فريق العمل في الدائرة يقوم بجهود حثيثة لنشر الثقافة القانونية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى حكومة عجمان، كما يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الدائرة عبر القنوات المخصصة حول قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية، والقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة بهدف توحيد الآراء القانونية، وتوثيق المبادئ القانونية، وتسهيل إجراءات العمل.

دائرة الموارد البشرية
حكومة عجمان
الإمارات
عجمان
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